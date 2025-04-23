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حوادث

حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إلقاء رضيعتها داخل صندوق قمامة في قنا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة لبندر قنا، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إلقاء رضيعتها داخل صندوق قمامة والعثور عليها جثة هامدة بجوار نادي البحر في دائرة البندر.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة رضيعة عمرها يوم واحد داخل صندوق قمامة بجوار نادي البحر بدائرة البندر.

وبعد تكثيف التحريات تم كشف غموض الواقعة والقبض على سيدة في العشرينيات من عمرها، أرملة وأنجبت رضيعة بطريقة غير شرعية وقررت التخلص منها بعد 24 ساعة من ولادتها ثم ألقت جثتها داخل صندوق قمامة بجوار نادي البحر في دائرة بندر قنا.

وتم ضبط المتهمة بعد التعرف عليها من خلال كاميرات المراقبة، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التخلص من رضيعتها بعد يوم واحد من ولادتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قسم شرطة قنا قنا مديرية أمن قنا كاميرات المراقبة

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