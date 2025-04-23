"الأعلى للتشاور الاجتماعي" يكرم اللجنة التشريعية لمشاركتها في إعداد قانون العمل الجديد

في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، كرم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أمس الثلاثاء بالقاهرة، اللجنة التشريعية لقانون العمل، التي شاركت في إعداد مشروع قانون العمل الجديد والذى تم اقراره مؤخرا من مجلس النواب.

وتتضمن قائمة المكرمين كل من: المستشار إيهاب عبد العاطي عليان،المستشار القانوني لوزير العمل،مقرر اللجنة التشريعية، المستشار محمد أبو بكر الجندي،وكيل مجلس الدولة،المستشار القانوني لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل

كما تتضمن القائمة: المستشار سيد محمد شعرواي،نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،ورشا محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية، ورضــا العربي محمد، عضو المكتب الفني لوزير العمل ،المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة،ومصطفي مجدى محمود،عضو المكتب الفني وزير العمل،عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية لقانون العمل.

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