الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث الطريق الإقليمي اليوم 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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