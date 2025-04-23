نعيمة عاكف.. حكايات لهاليبو السينما المصرية.. بدأت رحلتها الفنية في الرابعة من عمرها.. حصلت على لقب أفضل راقصة في العالم.. ورحلت في مثل هذا اليوم

نعيمة عاكف، لهاليبو الخمسينات، راقصة استعراضية، جمعت بين الرقص والغناء ونجمة السيرك والأكروبات، هى ابنة عائلة عاكف أشهر عائلات السيرك، بدأت رحلتها الفنية في الرابعة من عمرها، وحصلت على لقب أحسن راقصة في العالم، ورحلت عام 1966.

ولدت نعيمة عاكف ابنة السيرك عام 1929 بمدينة طنطا، عمل والدها بالسيرك فى ترويض الحيوانات، بدأت رحلتها مع الفن لاعبة سيرك ومرودة حيوانات وهى أربع سنوات، بعد انفصال والدها عن والدتها جاءت إلى القاهرة واستقرت فى شارع محمد على لتنطلق فى مجالى الرقص والغناء بملاهى الكيت كات وروض الفرج بمساعدة الفنان على الكسار.

انتقلت نعيمة عاكف للعمل والرقص فى فرقة على الكسار مقابل عشرة جنيهات، وبعدها فرقة بديعة مصابنى التى كانت من أكثر المعجبين بأدائها الراقص فتعلمت عندها الرقص الايقاعى ومنه رقصة الكلاكيت وعرفت به.

البداية فى سيرك عاكف

عن بدايتها ونشأتها تقول نعيمة عاكف: كان جَدى إسماعيل عاكف مدرسًا للألعاب الرياضية بمدرسة "أم المصريين" بالجيزة، وإلى جانب ذلك كان يعشق الجمباز والأكروبات وألعاب السيرك، وذات يوم حضر إلى القاهرة سيرك إيطالى بهرت ألعابه جَدي كثيرًا حتى إنه قرر أن يستقيل من عمله ويعمل بالسيرك، وفتح جَدي السيرك من مكافأة العمل الذى تركه، وكنا أربع بنات وأنا كنت أصغرهن.

نعيمة عاكف

وأضافت نعيمة عاكف: حين كنت في الثالثة من عمرى بدأ والدي تدريبي على النط والمشي على الحبال و"الشقلبة" مع أخواتي البنات، وكان يمنحنى قبلة وخمسة قروش على النجاح فى أى فقرة، وكسب أبى كثيرًا إلا أنه كان مدمنًا للقمار وكان يخسر كثيرًا، وفى كل ليلة كانت أمى تتشاجر معه لأننا كنا لا نجد قوت يومنا بالرغم من المكسب الكبير، وعند بلوغ العاشرة تركت والدتى السيرك، وتزوج أبى من امرأة أخرى، فتركت طنطا إلى القاهرة، وسكنت مع أمى وإخوتى شارع محمد على، وبحثت عن العمل في الصالات من أجل أكل العيش.

رقصة الكركيت فى ست البيت

شاهد نعيمة عاكف المخرج أحمد كامل مرسى فى أحد ملاهى الكيت كات فاختارها للرقص الاستعراضى فى فيلمه ست البيت فقدمت لأول مرة رقصة الكلاكيت، ثم جاءت بداية النجومية حين اختارها المخرج حسين فوزى للتمثيل فى فيلم "العيش والملح" مع شكرى سرحان، فكان أول بطولة مطلقة لها ثم قام بتوقيع عقد احتكار معها لتقديم عدد من الأفلام، وتطورت العلاقة بينهما من الفن إلى الزواج حيث كان يكبرها بسنوات عديدة فانتقلت من شارع محمد على إلى فيلا بـ"مصر الجديدة"، واستمر زواجهما عشر سنوات قدمت فيها 15 فيلما استعراضيا هى أغلب حصيلة أفلامها منها: بابا عريس أول بطولة لها، لهاليبو، تمر حنة، وغيرها وكان آخرها فيلم “أحبك ياحسن " حيث دبت الخلافات بينهما بسبب محاولة منعها من الرقص فى أفلام غير أفلامه، وكان ذلك بسبب الغيرة وانتهت العلاقة بالطلاق.

بعد بداية الشهرة والثراء أجرت نعيمة عاكف عملية تجميل في أنفها، وتعتبر بذلك أول فنانة تجرأت على القيام بعملية تجميل في أنفها، حيث خضعت لمشرط جراح التجميل الدكتور نادر سويلم لإصلاح إعوجاج كانت تعاني منه في أرنبة أنفها.

يا ليل ياعين وصلت إلى العالمية

وفي عام 1956 اختار زكى طليمات نعيمة عاكف بطلة لفرقة الفنون الشعبية فى العمل الوحيد الذى قدمته لهذه الفرقة، وكان أوبريت بعنوان "يا ليل يا عين"، تأليف يحيى حقى، ومن هذا الأوبريت الاستعراضى خرجت نعيمة عاكف إلى العالمية، حيث سافرت مع البعثة المصرية إلى الصين لتقديم الأوبريت بتكليف من مصلحة الفنون المصرية.

نعيمة عاكف احسن راقصة فى العالم

وفى عام 1957 سافرت نعيمة عاكف إلى موسكو لعرض ثلاث لوحات استعراضية كانت الأولى تحمل اسم مذبحة القلعة والثانية رقصة أندلسية والثالثة حياة الغجر، وحصلت نعيمة على لقب أحسن راقصة فى العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو عام 1958 ووضع اسمها وصورتها على واجهة مسرح البولشوي بموسكو.

بائعة الجرائد كتب نهايتها

وأثناء تصوير فيلم بائعة الجرائد ــ آخر أفلامها ـــ مع الفنانة ماجدة الصباحى مرضت نعيمة عاكف واكتشف الأطباء ، إصابتها بمرض سرطان المعدة الذى عانت منه بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات من الألم والمعاناة وتقرر سفرها للعلاج فى الخارج لكن صحتها لم تكن تسمح بعد أن تدهورت حالتها، وماتت نجمة الاستعراض نعيمة عاكف وهي لم تتجاوز الخامسة والثلاثين من عمرها فى مثل هذا اليوم عام 1966.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.