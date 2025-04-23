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بطول 21.7 كم، آخر تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية (صور)

مترو الاسكندريه
مترو الاسكندريه

نشرت وزارة النقل تقريرا عن تركيب الكمرات وتقدم  أعمال  تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من إنشاء مترو الإسكندرية.

وجاءت البيانات كما يلى: 


1- يمتد المشروع  بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية"  منها  6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم  حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية) 
2- جار  تركيب الكمرات لكبارى المسار حيث تم تركيب الكمرات بين محطات المندرة والعصافرة،  العصافرة وميامى، ميامى وسيدى بشر، سيدى بشر ومحمد نجيب، وجار  تركيب الكمرات بين محطتى المندرة والمنتزة وكذا في منطقة المناورة قبل محطة أبوقير، وجار  تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة للمسار العلوى لباقى المشروع. 
٣- جار تقدم أعمال الاساسات  (الخوازيق والقواعد والاعمدة) لمحطات طوسون والعصافرة وكفر عبده وكذا تم بدء الاعمال بباقى المحطات.
٤- جار تقدم اعمال التسوية والحفر والردم والاسوار فى ورشتى المشروع فى ابو قير وكفر عبده كما تم البدء فى أعمال مبنى ورشة العمرة الجسيمة بورشة كفر عبده.
٥-  المشروع  سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية. 
٦ - المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة. 
٧- كما  يهدف المشروع أيضا  إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

 


٨-   يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

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