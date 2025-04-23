متوقعتش إنها هتبلغ، اعترافات المتهم بخطف هاتف محمول فتاة في السيدة زينب

أدلى المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة السيدة زينب باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

اعترافات المتهم بخطف هاتف محمول بالسيدة زينب

وقال المتهم، إنه أثناء استقلاله دراجة نارية وسيره فى أحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب شاهد فتاة تتحدث فى هاتفها المحمول فقررت أن يسرقه منها خصوصا أنها تسير بمفردها.

وأضاف المتهم، أنه قرب منها بدراجته النارية ثم خطف هاتفها المحمول من يديها وفريت هاربًا، وكنت لم أتوقع أنها تقدم شكوى ضدي، والشرطة ألقت القبض عليا قبل حتى ما أتصرف في بيعه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر الناشر من قائد دراجة نارية "بصحبته سيدة وطفل" لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلته بأسلوب الخطف، حال سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 أبريل تلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام آخر بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلته "بأسلوب الخطف" أثناء سيرها فى الشارع بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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