3 نصائح من الكهرباء يجب القيام بها فور تركيب العدادات مسبقة الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها الحثيثة لتغيير عدادات الكهرباء الميكانيكية القديمة بتركيب عدادات مسبقة الدفع فصلت عن تركيب العدادات الكودية إلى المنازل والشقق المخالفة والتي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الإزالة.



نصائح يجب القيام بها فور تركيب العدادات مسبقة الدفع



وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن يجب على العملاء طلبها من الفنيين عقب تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع وهي كالتالي:

- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني القائم بالتركيب قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.



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