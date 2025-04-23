الأربعاء 23 أبريل 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الغضب بكأس إيطاليا

موعد مباراة ديربي
موعد مباراة ديربي الغضب، فيتو

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في كأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري السعودي وديربي الغضب في كأس إيطاليا.

 

كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - الساعة 7:30 مساء - قناة أون سبورت 2

الدوري الانجليزي

أرسنال ضد كريستال بالاس - الساعة 9 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

الدوري الإسباني 

أتليتك بلباو ضد لاس بالماس - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD 

سيلتافيجو ضد فياريال - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

خيتافي ضد ريال مدريد - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

ألافيس ضد ريال مدريد - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ريال مدريد/ فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإيطالي 

تورينو ضد أودينيزي - الساعة 6:30 مساءً - قناة Starz Play App

 كالياري ضد فيورنتينا - الساعة 6:30 مساءً - قناة Starz Play App

جنوى ضد لاتسيو - الساعة 6:30 مساءً - قناة Starz Play App

بارما ضد يوفنتوس - الساعة 6:30 مساءً - Starz Play App

 

كأس إيطاليا

إنتر ميلان ضد ميلان - الساعة 9 مساءً - Starz Play App

 

الدوري السعودي 

الرياض ضد الفتح - الساعة 5:55 مساءً - قناة SSC SPORT

الخلود ضد الأخدود - الساعة 6:10 مساءً - قناة SSC SPORT

الخليج ضد القادسية - الساعة 8 مساءً - قناة SSC SPORT

 

الدوري الإماراتي

الجزيرة ضد اتحاد كلباء - الساعة 3:55 مساءً

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كأس عاصمة مصر الدوري الانجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي الدوري السعودي ديربي الغضب كأس إيطاليا

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