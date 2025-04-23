مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الغضب بكأس إيطاليا
تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في كأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري السعودي وديربي الغضب في كأس إيطاليا.
كأس عاصمة مصر
الإسماعيلي ضد طلائع الجيش - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1
مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - الساعة 7:30 مساء - قناة أون سبورت 2
الدوري الانجليزي
أرسنال ضد كريستال بالاس - الساعة 9 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD
الدوري الإسباني
أتليتك بلباو ضد لاس بالماس - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD
سيلتافيجو ضد فياريال - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD
خيتافي ضد ريال مدريد - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD
ألافيس ضد ريال مدريد - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD
الدوري الإيطالي
تورينو ضد أودينيزي - الساعة 6:30 مساءً - قناة Starz Play App
كالياري ضد فيورنتينا - الساعة 6:30 مساءً - قناة Starz Play App
جنوى ضد لاتسيو - الساعة 6:30 مساءً - قناة Starz Play App
بارما ضد يوفنتوس - الساعة 6:30 مساءً - Starz Play App
كأس إيطاليا
إنتر ميلان ضد ميلان - الساعة 9 مساءً - Starz Play App
الدوري السعودي
الرياض ضد الفتح - الساعة 5:55 مساءً - قناة SSC SPORT
الخلود ضد الأخدود - الساعة 6:10 مساءً - قناة SSC SPORT
الخليج ضد القادسية - الساعة 8 مساءً - قناة SSC SPORT
الدوري الإماراتي
الجزيرة ضد اتحاد كلباء - الساعة 3:55 مساءً
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا