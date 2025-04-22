وزير الثقافة يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بقطر ويؤكد التعاون المشترك للحفاظ على التراث

التقى الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، بالشيخ حسن بن محمد آل ثاني مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمشرف العام على قسم الوثائق والأبحاث في الديوان الأميري، وذلك في إطار بحث آليات التعاون الثقافي بين البلدين، وتعزيز جهود حفظ وصون التراث.

حفظ وتوثيق التراث الثقافى

شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور التي تستهدف دعم التعاون المؤسسي بين وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة قطر، إلى جانب استعراض سبل تبادل الخبرات في مجالات التوثيق والحفاظ على التراث الثقافي، وتنفيذ مشروعات نوعية تعزز من الحضور الثقافي العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير عددًا من المعارض الثقافية والفنية التي تنظمها المؤسسة، واطّلع على أبرز المبادرات التي تعكس التنوع والثراء في المشهد الثقافي القطري، مشيدًا بمستوى العروض الفنية، واهتمام المؤسسة بالهوية والتراث والابتكار.

استثمار الثقافة للتواصل بين الشعوب

وأعرب الدكتور أحمد هنو عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي وصفه بالمثمر، والذى جاء فى ختام زيارته لدولة قطر، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسة قطر يُعد ركيزة مهمة في دعم التكامل الثقافي بين البلدين، واستثمار الثقافة كأداة استراتيجية لبناء جسور التواصل بين الشعوب.

من جانبه، أكد الشيخ حسن بن محمد آل ثاني، على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين في مجالات التراث والتبادل الثقافي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الذاكرة الثقافية مسؤولية جماعية تتطلب شراكات فعالة ورؤية مشتركة للمستقبل.

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