وزير الطيران: ايركايرو قصة نجاح تعكس تعاون جميع الأطراف

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن ايركايرو هي شركة وطنية تكاملية مع مصر للطيران، تخدم قطاع الطيران المدني المصري بشكل عام، مؤكدا أن النجاح الذي حققته ايركايرو، يحتاج إلى تعاون من جميع الأطراف.

وأضاف وزير الطيران خلال كلمته في إحتفالية تأسيس شركة اير كايرو بمرور 25 عاما عليها، لافتا إلى أن ما حققته شركة ايركايرو من نجاحات على مدار السنوات الماضية جاء بدعم من العاملين بالشركة خلال السنوات الماضية وأنهم جزء من هذا النجاح الذي تحقق.

وأوضح الدكتور سامح الحفني، أن نمو ايركايرو وصل لمرحلة، يجب أن يتم دعم هذا النجاح ولا يجب أن تقف عن هذا الحد، مضيفا: ايركايرو أصبحت أحد الأذرع الهامة للطيران المدني وأيضا أصبحت كيان داعم مهم لوزارة السياحة وأصبحت من أكبر مشغلي الرحلات السياحية إلى المطارات المصرية.

وتابع: "ايركايرو قصة نجاح كبيرة، والحكومة بوجه عام وقطاع الطيران المدني بشكل خاص نؤمن بوجود ايركايرو وجميع الشركات الوطنية المصرية والعاملة أيضا في مصر، موجها الشكر لوزير السياحة على تواجده ودعمه قطاع الطيران، موجها أيضا كل الشكر لوكلاء السياحة وكل من شاركوا في نجاح قطاع الطيران، قائلا: نجاح ايركايرو وهي قصة نجاح لقطاع الطيران المصري.

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