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ثقافة وفنون

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، خصم 25% على إصدارات دار الكتب والوثائق القومية

أسامة طلعت رئيس دار
أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عن نسبة خصم على إصداراتها تصل إلى 25%، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للكتاب. 
 

إصدارات دار الكتب والوثائق القومية
 

وكشفت دار الكتب والوثائق القومية عن عناوين عددا من إصداراتها التى تحصل على نسبة خصم 25% ومنها: عذب الملافظ،علم الطبيعة نشوءه ورقيه وتقدمه الحديث،مخزون البلاغة، كتاب الأخلاق،كرسي الخلافة شاغرا، سفرنامة، البدائع، غرائب الأخبار،التراث المصري،العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان، الأصول النحوية بين سيبويه والأخفش الأوسط، مهد العرب، عمدة الشعراء، مجالس السلطان الغوري، عمدة الشعراء، فتح العرب لمصر، عامة القاهرة، مخزون البلاغة،عيون الاخبار،الشاهنامة، عيون التواريخ، أخبار البلدان، قناة السويس، عجائب الآثار، محمد علي وأوروبا، القول الصريح، لقط المنافع في علم الطب، شفاء الأسقام ودواء الآلام،  مصر وفلسطين، الحركة الطلابية في مصر، مدارج السالكين.

اليوم العالمى للكتاب 

وتأتي مبادرة دار الكتب والوثائق القومية، في إطار احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمى للكتاب، لدعم القراءة ونشر الثقافة، وتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب بأسعار ميسرة، بما يسهم في تعزيز الوعي والمعرفة، وتشمل الخصومات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، التى تصدرها دار الكتب والوثائق القومية.

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اليوم العالمى للكتاب دار الكتب و الوثائق القومية أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية أخبار وزارة الثقافة
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