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إعادة فتح ميناء نويبع وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر 

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
 

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية 

كان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم الثلاثاء  نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت شدة الرياح 25 عقدة من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا.

وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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