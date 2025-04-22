الثلاثاء 22 أبريل 2025
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محافظات

أمن قنا يكشف تفاصيل العثور على جثة مسن متفحمة وجهود للقبض على الجناة

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عن هوية مُسن عُثر على جثته متفحمة بجوار ماكينة ري في نجع الدوم، قرية المحروسة، مركز قنا، وتم إيداعها مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وتبين بعد الفحص العثور على جثة متفحمة النار مشتعلة بها بجوار ماكينة ري الأراضي الزراعية لشخص مُسن يٌدعى ذ.ق.ع، في السبعينيات من عمره، يعمل تاجر ماشية، مقيم في قرية المحروسة مريض نظرًا لكبر سنه.

تفاصيل الواقعة بثنا

 البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية متفحمة بجوار ماكينة ري في نجع الدوم قرية المحروسة.

وانتقلت قوة  أمنية إلى مكان الواقعة وجهات التحقيق لمعاينة الجثة حتى تم كشف هويتها، وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي وتحرر المحضر وجاري التحقيق لضبط مرتكبي الواقعة.

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