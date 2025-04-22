الثلاثاء 22 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.

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يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السيدة وزيرة التنمية المحلية مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالنائب محمد كمال مرعي، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظات وتعزيز رضاهم.

وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين والطفرة النوعية التي شهدتها الوزارة منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية، كما أشار أهمية الجولات الميدانية التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة علي عدد من الأحياء والمراكز التكنولوجية بمحافظات القاهرة الكبرى لمتابعة ملف التصالح علي مخالفات البناء والإشغالات والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات اليومية المهمة.  

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بعد قرار رئيس الوزراء بمد مهلة التقدم بطلبات المواطنين والتيسيرات والتسهيلات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف علي المواطنين، كما تم مناقشة مشروعات رصف بعض الطرق بمحافظة الغربية، وملفات الأحوزة العمرانية وجهود الوزارة واللجنة فيما يخص ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتعاون بين الجانبين لدعم هذا الملف الحيوي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودخول بعض الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

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اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

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