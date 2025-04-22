الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رئيس جامعة سوهاج يتابع الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى الجامعي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج،  مستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتقييم أداء المستشفى، والوقوف على جاهزية الفرق الطبية، بما يحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى الاستقبال والطوارئ ويتابع الخدمات المقدمة للمرضي بوحدة تصوير القلب بالرنين المغناطيسي 

وخلال الجولة تابع النعماني سير العمل والحالات المترددة علي وحدة تصوير القلب التي تعد أول وحدة تقدم خدمات تصوير الشرايين التاجية والعيوب الخلقية بصعيد مصر وتقدم فحوصات بالرنين المغناطيسي  لتشخيص الأمراض المختلفة للقلب وصمامات القلب، كما  شملت الجولة عدة أقسام حيوية داخل المستشفى، من بينها استقبال الباطنة، وقسم الجراحة، واستقبال الأطفال، إلى جانب العنايات المركزة وجناح غرف العمليات.

وخلال الزيارة، وجه النعماني كافة العاملين في المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وبذل المزيد من الجهود والاهتمام براحة المرضى وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة مختلف أقسام المستشفى، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف  وملفات المترددين على المستشفي بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما حرص على التحدث مع عدد من المرضى وذويهم، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن مستوى الرعاية الصحية داخل المستشفى.

وأكد النعماني ان مستشفى الاستقبال والطوارئ تُعد من أهم المشروعات الطبية التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية عاجلة ومتكاملة على مدار 24 ساعة، تتماشى مع المعايير الطبية والعلاجية الحديثة وذلك لخدمة أهالي محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن المستشفى تستقبل مختلف الحالات المرضية، سواء في حالات الطوارئ أو للعلاج السريري أو حتى لإجراء العمليات الجراحية.

والجدير بالذكر أن مستشفى الطوارئ افتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير ٢٠٢٣ هدية لمرضي جنوب الصعيد، وتقع بمدينة سوهاج الجديدة، ويبلغ  مساحتها  24 ألف متر مربع، ويصل إجمالي تكلفة المستشفى الجديد إلى مليار جنيه، و175 مليون جنيه ويتكون  من 3 مبانٍ هي: مبنى الاستقبال والعيادات، مبنى للخدمات، ومبنى تعليمي.

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