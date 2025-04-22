وزير التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب

صرح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الاستثمارات المنفذة بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية بلغ نحو 576 مليون جنيه، مؤكدا على ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المصرية، وأهمية تعميق التعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز إنجازات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنسيق الجهود بين الجهات المحلية والدولية لدعم برامج التنمية المستدامة ذات الأولوية، وقدرة اللجنة على تهيئة مناخ جاذب للتنمية،

كما أوضح الوزير أن اللجنة تسعى إلى توجيه المساعدات الخارجية نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، خاصة في مجالات الأمن الغذائي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الإستراتيجية، من بينها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات دعم مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

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