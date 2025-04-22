بعد نجاح المطرب الشامي والإشادة بموهبته، عمل فني يجمع بينه وبين أصالة

المطرب الشامي وأصالة ، حقق المطرب السوري المعروف “بالشامي” نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، سواء في حفلاته أو الأغاني التي يطرحها من حين لآخر، واستطاع أن يحظى بجماهيرية كبيرة.

أصالة تتعاون مع الشامي

وفي مفاجأة للجمهور السوري، بدأ المطرب الشامي تجهيز عمل فني جديد يجمع بينه وبين المطربة أصالة، والثنائي الآن في مرحلة اختيار الألحان.

الشامي من مواليد دمشق واسمه الحقيقي “عبد الرحمن”، وبدأ حياته بالعمل في الأردن، وبعدها بسنوات ذهب للعيش في تركيا، وهو من الفنانين الذين يحرصون على التكتم على حياتهم الشخصية بعيدا عن الأضواء، بحيث لا يهتم سوى بفنه.

وحقق المطرب الشامي نجاحا كبيرا بأغنيتي “ياليل ويالعين” و"صبرا"، كما أنه حصد جائزة من مهرجان جوي أوورد"، والذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرا.

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