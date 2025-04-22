بروتوكول تعاون بين «تنمية» و«أمان القابضة» لتوفير قنوات رقمية لصرف التمويلات وتحصيل المستحقات

أعلنت شركة «تنمية»، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة المشروعات متناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

وبموجب هذه الاتفاقية، توفر شركة «أمان القابضة» قنوات رقمية جديدة لعملاء شركة «تنمية»، لتمكينهم من صرف التسهيلات الائتمانية وسداد المستحقات بسهولة ومرونة.

أهداف الاتفاقية

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية رقمية متنوعة للعملاء وتمكينهم من سداد الأقساط في أي وقت على مدار الأسبوع عبر شبكة منافذ أمان الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التقيد بساعات العمل الخاصة بها.

وفي هذا السياق، أشاد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تنمية»، بهذا التعاون الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة الشركة، حيث سيسهم في تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية الرقمية الآمنة في أي وقت ومن أي مكان، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تعكس استراتيجية الشركة التوسعية والتي تركز على التحول الرقمي لتجربة العملاء بالكامل، لتزويدهم بتجربة مرنة وسلسة وخيارات تمويلية متنوعة. كما أكد ﭼونسون أن شركة «تنمية» تلتزم بتعزيز قدراتها الرقمية لتوفير أفضل الحلول الابتكارية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم تجربة رقمية مطوّرة ومتكاملة.

خطة توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية

ومن جانبه، أضاف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، أن هذه الشراكة تعد خطوة محورية نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في مختلف أنحاء مصر، كما أنها تعكس رؤية الشركة فيما يتعلق بتسهيل المعاملات المالية ودعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

وأوضح مغازي أن «أمان القابضة» تحرص على توفير تجربة دفع سلسة وسريعة وآمنة لعملاء «تنمية» من خلال شبكتها الواسعة وبنيتها الأساسية المتقدمة، والتي تشمل ما يزيد عن 2000 خدمة مالية، وتستقبل يوميًا ما يزيد على 2 مليون عملية مالية، لخدمة أكثر من 30 مليون عميل و500 ألف تاجر. كما تدير الشركة شبكة تضم 150,000 نقطة بيع تقبل الدفع النقدي والإلكتروني في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما أكد أن هذا الامتداد الواسع للبنية التحتية الرقمية يعزز من أهمية هذه الشراكة، ويجعلها خطوة استراتيجية نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين في مصر.

الجدير بالذكر أن شركة «تنمية» تأسست عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث توفر باقة متنوعة من الحلول التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء ومساعدتهم في بناء الشركات، وقيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي.

وتمكنت شركة «تنمية» من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال.

ووفرت «تنمية» ما يربو على 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها التي تضم حاليًا أكثر من 30 ألف عميل جديد، وذلك من خلال أكثر من 5 آلاف موظف يعملون بشبكة فروعها التي يبلغ عددها أكثر من 350 فرعًا والمنتشرة في 25 محافظة.

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