الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدًا

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على ان يعاود المجلس عقد جلساته العامة، غدا الأربعاء.

 

جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن ملف شركات قطاع الأعمال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والاقتصادية والصناعة والقوى العاملة والطاقة والبيئة والسياحة والثقافة والآثار، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مناقشة مقدم من النائب عادل ناصر، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج على، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية الاقتصاد الوطنى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشركات القابضة السياحة الداخلية القطاع الخاص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تحقيق الاستدامة تنشيط السياحة الداخلية سياسة الحكومة قطاع الأعمال

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال يستعرض أمام الشيوخ استراتيجية تطوير الشركات

الشيوخ يوافق على إحالة تقارير إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

جدول أعمال ساخن في الشيوخ اليوم.. مناقشة سياسة الحكومة للنهوض بقطاع الأعمال العام.. سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر.. واستراتيجيات الدولة لإدارة وحوكمة أصول الشركات
ads

الأكثر قراءة

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

السيسي مجددا التعازي في وفاة البابا فرانسيس: الإنسانية خسرت قامة كبيرة

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

إعلامية لبنانية تكشف عن علاقة حب تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

السيسي: الكلمات وحدها لا تكفي لإحداث تأثير بالمجتمع بل يجب أن تُترجم إلى أفعال

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، الإمام جلال الدين السيوطي صاحب الـ 1000 كتاب

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية