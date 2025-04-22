التموين: استقبال القمح من المزارعين عبر 420 نقطة وسداد المستحقات للموردين خلال 48 ساعة

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد القمح من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وتعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، بالإضافة إلى غرف عمليات في جميع مديريات التموين لمتابعة التنفيذ ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي تحديات تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

وقامت الوزارة بتجهيز أكثر من 420 نقطة لتجميع واستلام لتخفيف عبء النقل عن المزارعين وتسهيل عمليات التسليم.

صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد

وتصرف وزارة التموين المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الاستقرار له.



وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا أمام موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، داعيا جميع المزارعين إلى سرعة التوريد والاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، دعمًا لمخزوننا الاستراتيجي وتحقيقًا لأمننا الغذائي الوطني.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين، إلى أكثر من 56 ألف طن منذ بدء الموسم حتى السبت الماضي.

وتستهدف الوزارة هذا العام توريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من القمح المحلي، مقارنةً بـ3.4 مليون طن تم توريدها في عام 2024، و3.8 مليون طن في عام 2023.

وأضافت أن استهلاك مصر من القمح التمويني يتراوح بين 9 إلى 9.5 مليون طن سنويًا، يتم تغطية جزء كبير منها من خلال الإنتاج المحلي، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية من عدة مناشئ دولية.

يشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية بلغت نحو 3.1 مليون فدان، بطاقة إنتاجية تصل إلي 10 ملايين طن وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة.

ورفعت الوزارة سعر توريد القمح المحلي هذا الموسم إلى 2200 جنيه للطن، أي ما يعادل نحو 288 دولارًا، وهو أعلى من السعر العالمي الذي يتراوح بين 250 و260 دولارًا للطن.

إعلان أسعار التوريد في وقت مبكر

وحرصت الوزارة هذا العام على إعلان أسعار التوريد في وقت مبكر، لتشجيع المزارعين على التوريد بشكل أكبر.

وشدد حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن التعاون بين هيئة السلع التموينية، التي تمثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز "مستقبل مصر" يمثل نموذجًا مثاليا للتكامل بين مؤسسات الدولة، معربًا عن أمله في استمرار هذا التعاون خلال المواسم المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.