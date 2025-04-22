إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري، في ظروف غامضة داخل قرية العسيرات، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم تحويله من مستشفى فرشوط لقنا الجامعي لخطورة حالته الصحية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في قرية العسيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة محمود.ع، يبلغ من العمر 33 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية العسيرات مركز فرشوط، تم تحويل الشاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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