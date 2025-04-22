أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية اللبناني مجمل الأوضاع العربية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، يوسف رجي وزير خارجية لبنان، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: إن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد بالقاهرة يوم غد.

وقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين تأكيده خلال اللقاء أهمية تنفيذ القرار ١٧٠١ والالتزام الاسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.

وجدد الأمين العام للجامعة دعمه للحكومة اللبنانية في جهودها لاستعادة الاستقرار وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.

الوضع فى لبنان

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط حرص على الاستماع باهتمام للعرض الذي قدمه الوزير اللبناني للأوضاع في بلاده، فضلا عن الموقف الإقليمي بوجه عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.