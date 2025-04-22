الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية اللبناني مجمل الأوضاع العربية

أحمد أبو الغيط، فيتو
أحمد أبو الغيط، فيتو

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، يوسف رجي وزير خارجية لبنان، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: إن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد بالقاهرة يوم غد.

وقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين تأكيده خلال اللقاء أهمية تنفيذ القرار ١٧٠١ والالتزام الاسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.

وجدد الأمين العام للجامعة دعمه للحكومة اللبنانية في جهودها لاستعادة الاستقرار وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.

الوضع فى لبنان 

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط حرص على الاستماع باهتمام للعرض الذي قدمه الوزير اللبناني للأوضاع في بلاده، فضلا عن الموقف الإقليمي بوجه عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد أبو الغيط وزير خارجية لبنان القرار ١٧٠١ إجتماع مجلس الجامعة العربية

مواد متعلقة

انطلاق أعمال الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

أبو الغيط ناعيًا البابا فرنسيس: كان صوتًا فريدًا للإنسانية والضمير

أبو الغيط: الدفاع عن حق العمل ضرورة ملحّة في ظل الثورة التكنولوجية وتحولات السوق

ads

الأكثر قراءة

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

السيسي مجددا التعازي في وفاة البابا فرانسيس: الإنسانية خسرت قامة كبيرة

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

السيسي: الكلمات وحدها لا تكفي لإحداث تأثير بالمجتمع بل يجب أن تُترجم إلى أفعال

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، الإمام جلال الدين السيوطي صاحب الـ 1000 كتاب

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية