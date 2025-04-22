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رياضة

مفاجأة بشأن تير شتيجن قبل كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا

تير شتيجن، فيتو
تير شتيجن، فيتو

 اقترب الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، من الحصول على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات خلال الموسم الحالي.

 

غياب تير شتيجن منذ سبتمبر الماضي 

 وأصيب تير شتيجن بقطع في أوتار الركبة خلال لقاء فياريال يوم 22 سبتمبر الماضي، واضطر النادي للتعاقد مع فويتشيك تشيزني بعد أسابيع من إعلان اعتزاله.

وبات تشيزني، الحارس الأساسي للبارسا، بعد إزاحة زميله إيناكي بينيا.

 ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

تير شتيجن يحصل على التصريح الطبي قبل الكلاسيكو 

وكتب أدريان ألبيتس، الصحفي الشهير بإذاعة "كادينا سير" الإسباني، على حسابه بشبكة "إكس": "يتوقع الجهاز الفني لبرشلونة أن يحصل الحارس الألماني تير شتيجن على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات قبل سفر الفريق إلى إشبيلية، الجمعة المقبل، استعدادا لخوض نهائي كأس الملك أمام برشلونة".

وأضاف الصحفي الإسباني: "الحارس الألماني يشعر بالفعل بأنه جاهز للعودة، والمدرب هانز فليك سيكون عليه إدارة هذا الموقف".

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