موعد بدء عرض مسلسل فرانكلين على نتفليكس

كشفت منصة نتفليكس عن موعد انطلاق عرض مسلسل فرانكلين، الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم في مقدمتهم دانييلا رحمة.

موعد عرض مسلسل فرانكلين على نتفليكس

وطرحت المنصة برومو تشويقي للمسلسل على حساب المنصة بموقع فيس بوك مرفق بتعليق “بين الأكشن والحب والابتكار... كله موجود في مسلسل #فرانكلين! يُعرض 15 مايو حصريًا على نتفليكس”.

تفاصيل مسلسل فرانكلين

المسلسل يشارك في بطولته النجمان دانييلا رحمة ومحمد الأحمد، وطوني عيسى، وهو مسلسل مكون من ٦ حلقات فقط، وكان يحمل اسمه الضبع ولكن تم تغيير الاسم إلى فرانكلين.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة لما يحمله من مزيج بين الإثارة والدراما مع تقديم قصة جديدة على الشاشة، وينتظر المتابعون عرض العمل على نتفليكس قريبًا، ويتطلع الجميع إلى التجربة الدرامية الجديدة التي ستقدّمها دانييلا ومحمد الأحمد في هذا المسلسل.

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