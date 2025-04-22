بعد الوشق المصري، أسماك القرش تهاجم الإسرائيليين على الشواطئ والنشطاء: قرش حمساوي (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف لحظة هجوم سمكة قرش على عدد من المستوطنين الإسرائيليين قبالة ساحل مدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي توصف بأنها أحدى الشواطئ التي يرتادها المستوطنون الإسرائيليون.

سمكة القرش تهاجم الإسرائيليين على الشواطئ

ويظهر المقطع مهاجمة سمكة القرش لأحد السباحين الإسرائيليين، الذي فُقد بعد أن هاجمته سمكة قرش، قبالة سواحل الخضيرة، أحد الشواطئ الذي يستخدمه سكان غرب إسرائيل، حيث وقع الحادث، أمس الإثنين، بحسب تأكيدات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

هجوم سمكة قرش على إسرائيليين، فيتو

أثار هجوم سمكة القرش على المستوطنين الإسرائيليين ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الحدث بأنه غريب، وجاء بعد ملاحقة الوشق المصري لعدد من جنود الاحتلال في أحد معسكراتهم.

وعلق الناشط الفلسطيني الدكتور بن سعيد قائلًا: "حدث غريب من نوعه، عدد من أسماك القرش تقوم بملاحقة الإسرائيليين في الشواطئ... أسماك القرش انتشرت بشكل مفاجئ في شواطئ فلسطين المحتلة، الموضوع لاقى سخرية وتهكما واسعا من قِبل ناشطين غربيين وآسيويين "حيث وصف السمك البعض قائلًا إن أسماك القرش تتبع حماس" وقال أحدهم معلقًا على هذا المقطع: قبل لحظات من هجوم القرش المميت في الخضيرة، "قرش حماس" يسبح بهدوء بين الأطفال، ولم يؤذ أحدا".

الاحتلال يبحث عن غواص إسرائيلي مفقود

يقول أحد المستوطنين الإسرائيليين: "سمكة قرش يأخذ غواصًا إسرائيليًا، وهو الآن في عداد المفقودين".

وعلق عدد من النشطاء قائلين: "وقع هجوم سمكة قرش في حيفا يوم 21 أبريل 2025، وتعرض غواص إسرائيلي للهجوم وهو مفقود الآن، وقد يكون قد لاقي مصرعه، والأنواع المعنية هي أسماك قرش داكنة ورملية، جذبتها أسماك ميتة قرب الشاطئ، وتم إغلاق الشاطئ"

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حدث اليوم "غريب من نوعة"



عدد من اسماك القرش تقوم بملاحقة الإ،،،ـرائيلين في الشواطئ وتأكـ........ـلهـ..ـم.🦈



-بقية الفيديوهات أسفل في التعليقات🧵 👇

https://t.co/6onLYhIgj1 — د/بن سعيد Bin Saeed𓂆 (@Se2Bin2) April 21, 2025



يذكر أنه تم استئناف عمليات البحث عن غواص إسرائيلي مفقود منذ أمس الإثنين، عندما هاجمت سمكة القرش لعدد من المستوطنين على شاطئ الخضيرة، حيث يجري البحث اليوم عن الغواص الإسرائيلي الذي هاجمته سمكة القرش، أمس الاثنين، قبالة ساحل مدينة الخضيرة غربي إسرائيل، وتم البحث عنه طوال الليل، ولم يكن هناك أثر للعثور عليه.

وأكد رجال الإنقاذ أنه لا أمل للعثور على الغةاص الإسرائيلي حيًا، بعد أن شهد رواد الشاطئ الهجوم وطلبوا المساعدة.

المياه تحولت للون الأحمر

يذكر أن شاطئ الخضيرة هو أحد شواطيء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطل على البحر المتوسط، وذكرت القناة 12 العبرية أن سمكة القرش هاجمت أيضا غواص إنقاذ كان يبحث عن السباح المفقود.

يقولك سمكة قرش هاجمت اسرائيلي وودع الملاعب pic.twitter.com/UobAhaRVPy — moon 🌙 (@Moon9999_n) April 22, 2025



كما أظهرت بعض اللقطات المتداولة، عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة هجوم القرش، الذي يبدو أنه حول المياه إلى اللون الأحمر، وكشفت مقاطع أخرى عن طائرات هليكوبتر تمسح المياه بحثا عن السباح المفقود.

ولم يتم التعرف على نوع سمكة القرش التي هاجمت المستوطنين، حيث تتردد على المنطقة أسماك القرش الداكنة والرملية، خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو، وتهاجم البشر.

‼️🚨سمكة قرش تهاجم غواصًا إسرائيليًا في بحر مدينة الخضيرة بالداخل المحتل pic.twitter.com/onvnIrwrzB — 🇷🇺Russia/نضال 🇷🇺 (@a90423571) April 22, 2025



ويذكر البعض أنه خلال الأيام الماضية، نفقت الأسماك في المنطقة، ما تسبب في جذب أسماك القرش إلى الشواطئ التي يرتادها الإسرائيليون، وذكر أحد الباحثين أن ارتفاع درجة حرارة البحار نتيجة التغير المناخي يدفع القروش نحو الشاطئ.



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