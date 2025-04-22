توريد 1200 طن من محصول القمح بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح لهذا العام، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ألفا و218 طنا منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

تجهيز الصوامع والشون لاستقبال القمح بالمنوفية

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات التوريد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 13 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن بنطاق المحافظة، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية من اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.



ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع التموين والزراعة بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين حتى انتهاء موسم الحصاد وعمليات التوريد، وكذا التحقق من جودة الإقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن انطلاق موسم توريد القمح المحلي اعتبارا من 15 أبريل الجاري بمختلف محافظات الجمهورية، وأن سعر توريد أردب القمح درجة نقاوة 23,5 بسعر 2200 جنيه، ودرجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها، ودرجة نقاوة 22,5 بسعر 2100 جنيه.

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