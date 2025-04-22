الثلاثاء 22 أبريل 2025
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اقتصاد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر القصدير
سعر القصدير

 يعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التى تستخدم فى الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 كما أن القصدير هو أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.، وتحتوي هذه الأنواع من الأحجار على حوالي 0.001 % من القصدير، ويعد القصدير أقل اهمية من عناصر مثل النحاس أو الزنك، ويوجد في أكثر من 30 دولة في العالم.

 

 

 

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء 

سجل سعر القصدير اليوم نحو 37,479 ألف دولار للطن، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

 

 ويدخل القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرزها  صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة بطاريات.

ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه 
قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه 
قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه 
شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه 
عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، من الحرية , عدد 1 199.00 جنيه 
 

 

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

أهم القطاعات المصدرة 

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، الكابلات 32.7%، الأجهزة الكهربائية 6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%،  الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيرًا وسائل النقل 92.4%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي: أوروبا (المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا - جورجيا - التشيك -  إسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) إفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - أوغندا).

 

 

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