استبعاد أشرف حكيمي من قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت

قرر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، استبعاد النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق من حساباته الفنية لمواجهة نانت، مساء اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 29 في الدوري الفرنسي.

استبعاد أشرف حكيمي لإراحته

وأوضح مراسل شبكة راديو مونت كارلو أن أشرف حكيمي خرج من القائمة التي ستخوض المباراة، لأن إنريكي قرر إراحته.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة نانت

وتضم قائمة بي إس جي 21 لاعبا، وهم:

دوناروما، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير ايمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 77 نقطة وضمن تتويجه رسميا باللقب قبل ست جولات من انتهاء المسابقة.

أما نانت فيكافح للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 30 نقطة.

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