بهوية فرعونية، الصور الأولى لقطارات المترو الجديدة

نشرت الهيئة القومية للأنفاق تقريرا عن قطارات المترو الجديدة ، المقرر تشغيلها على الخط الأول “المرج - حلوان”، وحرصت الشركة المنفذة للمشروع على أن تستوحى الشكل الفرعونى فى تصميم القطارات الجديدة

وجاء نص ما نشرت الأنفاق كما يلى

في إطار الحرص على دمج الهوية المصرية الأصيلة مع أحدث وسائل النقل، يأتي تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة لمترو أنفاق القاهرة مستلهمًا من روح الفن الفرعوني، الذي يُجسد عبقرية الحضارة المصرية القديمة في أدق التفاصيل.

وتستند الخطوط والأشكال في هذا التصميم إلى ملامح الفرعون، لتُعبّر عن هوية بصرية قوية ومتفردة، تُجسد عمق وأصالة الثقافة المصرية.

هذا التصميم لا يُعد مجرد واجهة حديثة للقطار، بل هو تعبير فني راقٍ يدمج بين الماضي العريق والحاضر المتطور، في تجربة تنقل تُشعر المواطن بالفخر والإعتزاز بهويته.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية والحضارية في مشروعات التنمية المستدامة، ودمج عناصر الابتكار والتميّز في البنية التحتية الحديثة.

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