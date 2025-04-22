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رياضة

5 أندية إنجليزية تتصارع مع ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع مهاجم أفريقي

دورتموند، فيتو
دورتموند، فيتو

تحدثت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن وجود رغبة لدى عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد مع أحد المهاجمين الأفارقة الناشطين في الدوري الألماني وتحديدا في بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيرهو جيراسي ضمن اهتمامات خماسي الدوري الإنجليزي

بحسب شبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا، فإن عددًا من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني سيكون بإمكانهم تفعيل بند خاص في عقد النجم الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند، بعد نهاية كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن أندية إنجليزية مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وآرسنال ستكون مؤهلة لتفعيل البند السالف ذكره في عقد جيراسي، بجانب ريال مدريد وبرشلونة.

ورغم هذا البند المغري في العقد، إلا أن التقرير أشار إلى أن جيراسي لا يُخطط لمغادرة صفوف الفريق الألماني في الوقت الحالي، إذ يشعر بالاستقرار داخل أروقة نادي دورتموند، كما أنه ممتن للثقة التي منحها له النادي حين تعاقد معه في صيف العام الماضي، رغم معاناته من إصابة في الركبة آنذاك.

وداخل أروقة دورتموند، يُنظَر إلى جيراسي على أنه أحد العناصر الأساسية في مشروع إعادة البناء المُرتقب داخل الفريق، حيث يُخطط النادي بشكل واضح للاستمرار معه، ويرى فيه حجر الزاوية في خط الهجوم خلال السنوات المقبلة.

بالتالي، فإن الحديث عن رحيله لن يكون مطروحًا إلا إذا فشل الفريق في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم القادم، وهو أمر من شأنه أن يُغير الحسابات ويجعل بعض الأندية المذكورة تُكثف اهتمامها، خاصة إذا أبدى اللاعب نفسه رغبة في خوض تحدي جديد.

أرقام جيراسي مع دورتموند هذا الموسم 

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 45 نقطة جمعها من 30 مباراة، وهو ما يُبقي موقفه الأوروبي غير محسوم حتى الآن.

خاض سيرهو جيراسي 41 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، بمجموع دقائق بلغ 3,459 دقيقة لعب، تمكن خلالها من تسجيل 29 هدفًا وصناعة 8 أهداف أخرى.

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