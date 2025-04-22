مغربي وراء ترشيح يورجن كلوب لتدريب ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن السر وراء ترشح الألماني يورجن كلوب، مدير كرة القدم في مجموعة ريد بول، لتدريب ريال مدريد مؤخرا خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكرت العديد من التقارير أن كلوب سيكون خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مقعد المدير الفني لفريق ريال مدريد الموسم المقبل.

أنس لغراوي وراء ترشح اسم كلوب لتدريب ريال مدريد

ووفقا لـ "راديو ماركا" الإسباني، فإن الرهان الأول لإدارة ريال مدريد في الموسم المقبل يذهب إلى تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن.

وكشفت أن الثنائي، المغربي أنس لغراري مساعد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والداعم الأكبر له في مشروع السوبرليج، والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، هو من يحاول إقناع بيريز بالتوقيع مع كلوب.

وأشارت إلى أن لغراري مغرم تماما بشخصية يورجن كلوب، واقترحه على بيريز منذ عدة أشهر.

وكيل كلوب يكشف حقيقة عودته للتدريب

وكان مارك كوسيكي، وكيل أعمال كلوب، صرح مؤخرا: "أعلم أن هناك اهتماما متواصلا من أندية أوروبية كبرى وبعض المنتخبات، لكن كلوب لا ينوي تولي أي منصب تدريبي الموسم المقبل، سواء في ريال مدريد أو البرازيل".

وأضاف: "يورجن سعيد بدوره الحالي كمدير عالمي لشركة ريد بول، ولديه عقد ما زال ساريا، ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك".

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