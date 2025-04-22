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ثقافة وفنون

توقيع ومناقشة رواية "سيوف الآخرة" لـ إبراهيم عيسى في هذا الموعد

رواية سيوف الآخرة،
رواية سيوف الآخرة، فيتو

تنظم دار الكرمة للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة رواية “سيوف الآخرة” للكاتب إبراهيم عيسى، وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل الموافق 26 أبريل الجاري، بمكتبة ببليوتك بمدينة الشيخ زايد.  

رواية سيوف الآخرة 

"سيوف الآخرة" هي الرواية التي تصل بك إلى المحطة الأخيرة في "رحلة الدم". 

ومن أجواء الرواية: يكمل إبراهيم عيسى هنا دائرة "القتلة الأوائل" منذ اللحظة التي قتل فيها أمير المؤمنين عثمان بن عفان حتى مقتل الإمام علي بن أبي طالب، العديد من الألغاز التي تكونت وتراكمت في كتب التاريخ تفكها هذه الرواية، وتكشفها من غموضها. 

والكثير من الثقوب السوداء التي هوت فيها الحقيقة تكشفها "سيوف الآخرة"، وتنقب عنها، حيث تزيح الأوهام والأكاذيب والتخيلات من عقل القارئ ليرى مفاجأة وصدمة ودهشة لقائه بالحقيقة كأنه يراها أو يعيشها.

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رواية سيوف الآخرة ابراهيم عيسى دار الكرمة للنشر الكرمة للنشر والتوزيع سيوف الآخرة
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