مشيرة خطاب: الشراكة مع الوطنية للانتخابات تهدف لتعزيز المشاركة في الاستحقاقات الدستورية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية، ورفع حالة الوعي وتعريف كل مواطن بحقوقه، وتعزيز المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى إن الجميع متساويون في الحقوق.

برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن

وأكدت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، لإطلاق برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في رفع توعية المواطنين بممارسة حقوقهم السياسية واختيار من يمثلهم.

وعربيًا؛ أشارت «خطاب» إلى أن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة أحدث ردة في عالم حقوق الإنسان، وأظهر مدى التفاوت وازدواجية المعايير، فرأينا رئيس أكبر دولة في العالم ينحاز لتدمير وتجويع وترهيب شعب، مشيدة بالموقف والطرح المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين والمساند لهم بقوة.

برنامج تعزيز المشاركة السياسية

وانطلقت منذ قليل أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.

تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،القاضي أحمد بنداري،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

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