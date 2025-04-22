بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة، بعد ضبط المنتجة والإعلامية سارة خليفة متلبسة بحيازة وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة قدرت بـ200 كجم من الحشيش والشابو المصنع، بقيمة تتجاوز 420 مليون جنيه.

تفاصيل واقعة المذيعة سارة خليفة

وأشارت النائبة، إلى أن التحريات الأمنية كشفت مفاجآت صادمة، أبرزها أن المتهمة لا تملك سوى شهادة الابتدائية، ورغم ذلك ظهرت كمقدمة برامج على قنوات متعددة، بل وحظيت بظهور إعلامي واسع دون أدنى مؤهل، أو حتى تصريح من نقابة الإعلاميين.

المتهمة حصلت على مساحات كبيرة في الإعلام

ووجهت عضو مجلس النواب، سؤالا قائلة: كيف تُمنح هذه المساحات الإعلامية لمنتحلي الصفة، بينما يُقصى خريجو كليات الإعلام من المشهد؟، مشيرة إلى أن هذه الفوضى سمحت بتغلغل شخصيات غير مؤهلة في المشهد الإعلامي، بل واستغلال الظهور التلفزيوني لبناء علاقات نافذة.

المتهمة سارة خليفة وقعت في جريمة انتحال صفة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ما حدث لا يُعد فقط مخالفة إدارية، بل جريمة انتحال صفة يعاقب عليها القانون بالحبس وفقًا للمادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

إهدار فرص المتخصصين في الإعلام

وتابعت عضو مجلس النواب: بينما يقبع المتخصصون خلف الكواليس بلا فرص، تسلل غير المؤهلين إلى شاشات التلفزيون، دون رقابة، ليحوّلوها إلى ستار لجرائم لا تقل خطورة عن الجريمة محل التحقيق الآن.

تطبيق القانون في الظهور بوسائل الإعلام

وطالبت النائبة، بضرورة تطبيق صارم للقانون، وحصر الظهور الإعلامي على المؤهلين فقط، من الحاصلين على تصاريح النقابة ويحملون مؤهلات عليا، وتحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع تشديد الرقابة على القنوات ووسائل الإعلام.

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