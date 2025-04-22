البنك المركزي ينفي إيقاف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيها

نفى البنك المركزي، وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا.

وقال إنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

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