معلومات لا تعرفها عن سامر المصري في “آسر”

يعيش الفنان السوري سامر المصري حالة من التألق الكبير، بعد أدائه اللافت في مسلسل آسر، حيث جسد شخصية “عزت كماشة”، وهي شخصية مركبة ومعقدة تجمع بين القسوة والألم الداخلي، ونجح المصري في تقديمها بواقعية، جعلت الجمهور يتفاعل معها بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مسيرة فنية بدأت من التسعينيات

ولد سامر المصري في 3 أغسطس عام 1969 في سوريا، وحصل على شهادة البكالوريوس في علوم اللغة الإنجليزية عام 1991، ثم التحق بـالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرج فيه عام 1996، ليبدأ مشواره الفني بشكل احترافي.

وبدأ سامر المصري مشواره الفني في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكان أول ظهور له عام 1994 من خلال مسلسل قريش، لتتوالى بعدها مشاركاته في أعمال درامية مهمة مثل فارس في المدينة، هوى بحري، وتاج من شوك، وغيرها من الأعمال الناجحة.

أدوار خالدة في ذاكرة الجمهور

اشتهر المصري بعدد من الشخصيات التي تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، أبرزها شخصية “أبو شهاب” في مسلسل باب الحارة، وشخصية “شقنا” في المسلسل التاريخي صقر قريش.ك، كما شارك في مسلسل عياش وقدم شخصية يحيى عياش وحقق من خلاله حضورًا قويًا بالإضافة إلى شخصية عمر بن الخطاب في المسلسل التاريخي معاوية، وشخصية لؤي في المسلسل الدرامي ستليتو.

بصمة في عالم التأليف

ومن أبرز أعماله الكوميدية مسلسل أبو جانتي: ملك التكسي بجزئيه الأول (2010) والثاني (2012)، حيث لم يكتف سامر بالتمثيل فقط، بل كان أيضًا مؤلف العمل، ما عكس تنوع مواهبه الفنية.

ويشكل مسلسل آسر نقلة جديدة في مشوار سامر المصري، حيث حظى أداءه لشخصية عزت كماشة، الرجل القاسي الذي يخبئ في داخله جراحًا قديمة، بإشادات واسعة من النقاد والجمهور.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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