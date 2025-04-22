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رياضة

طبيب الزمالك يكشف الموقف النهائي لحالة أحمد حمدي

أحمد حمدي
أحمد حمدي

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن لاعب الفريق أحمد حمدي أصبح جاهزًا طبيًا للمشاركة في المباريات بنسبة 100%، بعد فترة من التجهيز الطبي والفحوصات الدقيقة التي خضع لها مؤخرًا.

وقال أسامة في تصريحات خاصة: “أحمد حمدي بقاله شهر مع الفريق، وعملنا له قياسات بدنية ممتازة، كان المفروض يسافر إلى ألمانيا، لكن لضيق الوقت سافر إلى الإمارات، وهناك خضع لفحوصات دقيقة وجاءت نتائجه ممتازة جدًا جدًا”.

وأضاف: “كل خطوة تمت كانت تحت إشراف الجهاز الطبي بالكامل، وتم التعامل مع الإصابة بشكل احترافي. واللاعب حاليًا جاهز بنسبة 100% من الناحية الطبية”.

واختتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته قائلًا: "الموضوع دلوقتي في يد الجهاز الفني، وهو اللي بيحدد توقيت مشاركته في المباريات وفقًا لقرار بيسيرو".

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الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي نادي الزمالك ا محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي

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