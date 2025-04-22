الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 17

آسر، فيتو
آسر، فيتو

تسود حالة من الترقب بين متابعي مسلسل آسر، بعد نهاية مثيرة لأحداث الحلقة 16، حيث ظهر عزت (سامر المصري) وهو يلمح ناي ( زينة مكي) وآسر (باسل خياط) يخرجان سويًا ويد كل منهما في يد الآخر. 

وازدادت تساؤلات الجمهور عن موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 17، لمعرفة كيف سيتعامل عزت مع صدمته، خاصة أن علامات الغيرة كانت واضحة في نظراته، ما ينذر بتطورات درامية مشوقة في الحلقات القادمة.

 

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 17 على منصة شاهد

 ومن المقرر عرض مسلسل آسر الحلقة 17 على منصة شاهد اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

 مسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

تفاصيل مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 17 باميلا الكيك باسل خياط زينة مكي ريم خوري خالد القيش سامر المصري مسلسل آسر موعد عرض مسلسل آسر
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

ضبط شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال عربي

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية