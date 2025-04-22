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حوادث

مصرع شخص في حريق شقة بـ 15 مايو

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في أحد العقارات بمدينة 15 مايو، مما أسفر عن مصرع شخص إثر إصابته بحالة اختناق، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حريق شقة بمدينة 15 مايو

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بحالة اختناق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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