نشاط موسع لوزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

يشارك أحمد كجوك، وزير المالية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمى

ويلتقي «كجوك» مع عدد من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، ويبحث الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.

يتبادل «كجوك»، خلال نشاطه الموسع بواشنطن، الرؤى والأفكار حول المعالجات والسياسات للحد من أعباء الديون وخدمتها بالدول النامية، ويتباحث حول أهمية إيجاد حيز مالي إضافي لتوجيهه لجهود التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي.

يستعرض «كجوك»، الأولويات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية، وأحدث مؤشرات الاقتصاد المصري وما تشهده من تحسن ملحوظ، ويلقى الضوء على الفرص الاستثمارية بمصر وتزايد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

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