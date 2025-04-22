الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

استعراض جنوني لسيارة على الطريق الصحراوي السريع (فيديو)

استعراض جنوني لسيارة،
استعراض جنوني لسيارة، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة تسير بسرعة جنونية وتنحرف على الطريق يمينًا ويسارًا بشكل سريع جدًّا، مما قد يسبب حوادث طرق كارثية بالطريق الصحراوي السريع.

 

وفيما قام بعض النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، بانتقاد سائق السيارة واتهمه آخرين بالإهمال والرعونة، مما قد يسبِّب ضرر بالغ لقائدي السيارات الأخرى على ذات الطريق.

 

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