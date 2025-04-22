تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب في الكويت

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت، يوم 8 مايو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا ضخما.



ويحيي عمرو دياب، حفله يوم 8 مايو المقبل وسط تجهيزات ضخمة واستعدادات غير مسبوقة، حيث يشهد الحدث تعاونًا خامسًا بين PACHA GROUP والفنان أحمد عصام، الحاصل على رقم قياسي في موسوعة جينيس، لتقديم مؤثرات بصرية وألعاب نارية مبهرة سترافق أداء عمرو دياب على المسرح

كما من المتوقع أن يقدم عمرو دياب عدد كبير من الأغاني التي يتفاعل معها مع الجمهور بشكل كبير.

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