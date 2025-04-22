الفرح تحول إلى مجزرة بسبب فتاة، مقتل تاجر أقمشة وإصابة آخر أمام الكوافير بسوهاج

قتل تاجر ملابس وأصيب آخر على يد 3 أشخاص قاموا بمشاجرة بين أبناء عمومتهما وإطلاق أعيرة نارية عليهم أثناء تواجدهما أمام كوافير خاص للسيدات للمشاركة بعرس نجل عمومتهما بمدينة طهطا بسوهاج بسبب قيام أحد الأشخاص بمعاكسة فتاة.

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تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول لمستشفى طهطا العام كل من “جلال ح ع خ ”،25 عامًا - تاجر ملابس مصابًا بطلق ناري بالساق اليسري، “محمد ف م ج”، 27 عامًا - تاجر ملابس مصابًا طلق ناري أعلى من الناحية اليسرى ومقيمان بناحية مركز طهطا.

وبسؤالهما قررا أنهما أثناء تواجدهما أمام كوافير خاص للسيدات بناحية دائرة القسم للمشاركة بعرس نجل عمومتهما “محمد ع خ ح”، 27 عامًا - تاجر مفروشات قام شخصان أحدهما يحمل سلاحًا ناريًّا بالتشاجر مع نجل عمومتهما المذكور وحال ذلك خرجت من السلاح عدة طلقات أحدثت إصابتهما.



أفاد نجل عمومتهما المذكور بمضمون ما سبق واتهم “سيد ع ف خ” مقيم وآخر وعلل ذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهما وما أعقبه من ورود مستشفى طهطا العام يتضمن وفاة المصاب الثاني متأثرًا بإصابته.



أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من “حسن خ ا”، 29 عامًا - عامل -ومقيم مركز ساقلته، “حسن ع ر ع”، 36 عامًا - عامل - ومقيم مركز ساقلته، “محمد ض ح م”، 35 عامًا - سائق- ومقيم قسم ثان سوهاج.



وعقب استصدار إذن النيابة العامة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لسابقة قيام نجل عمومة المصاب والمتوفي صاحب العرس المذكور سلفًا “محمد ع خ ح”، بمعاكسة كريمة عم الأول مما أثار حفيظته ولدى علمهم بتواجده أمام كوافير بناحية دائرة القسم استقلوا السيارة ملاكي ملك الثالث تم ضبطها وتوجهوا لمكان تواجده وعقب وصولهم أمام الكوافير قاموا بالتعدي عليه بالضرب "دون حدوث إصابته وأطلق الثاني عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته مما أدي لحدوث الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة المصاب الثاني.



بإرشاد المتهم الثاني تم ضبط السلاح المستخدم بإعادة مناقشة “محمد ع خ ح” أيد ما سبق وعلل إتهامه “سيد ع ف خ” إعتقادًا منه بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما خلال عملهما في مجال تجارة المفروشات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.

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