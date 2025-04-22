صراع بين أنشيلوتي وفليك لتحقيق الثلاثية في كلاسيكو السبت

يسعى قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة لأكثر من ثلاثية عندما يلتقي الفريقان، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

7 مواجهات سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

ويلتقي الفريقان في نهائي كأس الملك للمرة الثامنة، حيث تميل الكفة ناحية العملاق المدريدي الذي انتزع الكأس 4 مرات مقابل 3 تتويجات لغريمه الأزلي الكتالوني.

حلم الثلاثية يراود هانز فليك مع برشلونة

وفي العام الجاري 2025 لا يقتصر حلم الثلاثية على مساعي الجمع بين ألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وهو الحلم الذي تبخر بالنسبة للعملاق ريال مدريد بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام آرسنال الإنجليزي.

أما برشلونة، فإنه يعتلي صدارة الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة، ويستعد لاختبار قوي عند مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بجوار مواجهة ريال مدريد مرتين في كأس ملك إسبانيا، وفي كلاسيكو الدور الثاني لليجا في أوائل مايو المقبل على ملعب مونتجويك.

ويراود مدربا الفريقين تحقيق ثلاثية من نوع آخر، فالألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة يطمح لتحقيق فوز ثالث على التوالي في مواجهات كلاسيكو إسبانيا بعدما أبهر الجميع بفوز عريض على ريال مدريد برباعية دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني يوم 26 أكتوبر الماضي.

وفي 12 يناير الماضي، وجه فليك صفعة جديدة لفريق ريال مدريد ومدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بالفوز بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، ليحتفل المدرب الألماني بأول ألقابه مع برشلونة.

ثلاثية من نوع آخر تنتظر أنشيلوتي

من جانبه، يتطلع أنشيلوتي لأكثر من ثلاثية وسط تهديد صريح لمستقبله داخل قلعة الميرنجي حال أي إخفاق سيؤدي إلى الإطاحة به قبل عام كامل من انتهاء تعاقده في صيف 2026.

يريد أنشيلوتي تأكيد تفوقه على برشلونة في مواجهات كأس ملك إسبانيا، بعدما انتزع اللقب منه في عام 2014 بالفوز 2-1 على ملعب ميستايا، ثم أطاح به من قبل النهائي بعد الخسارة ذهابا بهدف في برنابيو، والفوز إيابا برباعية دون رد على ملعب كامب نو في 2023.

كما يأمل كارلو أيضا تأكيد علو كعب ريال مدريد أمام برشلونة للمرة الثالثة على التوالي في المباريات النهائية لكأس الملك، بعدما انتزع الميرينجي الكأس على حساب منافسه في عامي 2011 و2014.

وبعد الفوز الصعب على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، مساء الأحد، راهن أنشيلوتي على أن الريال لن يخرج بموسم صفري هذا العام، مؤكدا أن الميرنجي بإمكانه الفوز بلقب ما هذا الموسم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وفي هذا السياق، يحلم كارلو أنشيلوتي بالصعود لمنصة التتويج بكأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة مع ريال مدريد بعدما قاده للقب في 2014 على حساب برشلونة، وفي 2023 على حساب أوساسونا.

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