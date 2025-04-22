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حوادث

المعاينة تكشف سبب حريق مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بحدائق القبة

حريق مبنى إدارة
حريق مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بحدائق القبة، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لواقعة حريق نشب داخل مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بشارع ولي العهد بمنطقة حدائق القبة، إن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران.

 

وأشارت المعاينة، إلى أن حريق مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية لم يسفر عن أى خسائر بشرية أو وقوع أى إصابات.

 

إخماد حريق مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بحدائق القبة 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بشارع ولي العهد بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بحدائق القبة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بشارع ولي العهد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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