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محافظات

سقطت عليه حمولة عربية، مصرع عامل في محجر بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي عامل مصرعه، إثر سقوط حمولة أحجار عليه داخل محجر في مدينة قنا الجديدة بدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

تفاصيل الإخطار بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بمصرع عامل في مدينة قنا الجديدة بدائرة البندر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع “م. س”، يبلغ من العمر 25 عامًا، مقيم في مركز نجع حمادي، يعمل تباع مع السيارة المحملة أحجار خلال فتحة الباب سقطت الحمولة عليه أدت إلى مصرعه في الحال.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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