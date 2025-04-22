الثلاثاء 22 أبريل 2025
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل في قرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل في مركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جارٍ نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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