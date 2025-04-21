الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

النجوم يحتفلون بعيد شم النسيم بمنزل أحد المنتجين

نجوم الفن، فيتو
نجوم الفن، فيتو

احتفل عدد كبير من نجوم الفن بعيد شم النسيم، بمنزل المنتج عادل حسني الموجود بإحدى المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، حيث اجتمع عدد كبير من النجوم لقضاء يوم وسط المناطق الزراعية والأشجار والإستمتاع بأعياد الربيع.

 

وكان من بين النجوم الفنانة فيفي عبده ونبيلة عبيد ولبلبة والإعلامية بوسي شلبي ونرمين الفقي وإلهام شاهين والفنان خالد زكي وهاني رمزي والفنانة سلاف فواخرجي وآخرين.

 

من جانب آخر تصدر اسم الفنانة لبلبة محركات البحث عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار عدد من الصور لها وهي تحتفل بعيد شم النسيم، حيث ظهرت لبلبة وهي تتناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر بإحدى الحدائق العامة.


وجاءت إطلالة  لبلبة لمزيج بين اللون الأبيض والأحمر والأزرق، والتي تناسبت مع أجواء الربيع واحتفالات المصريين بأعياده المبهجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبلبة الهام شاهين الفنانة سولاف فواخرجي
ads

الأكثر قراءة

قرار ضبط وإحضار لمشاهير في قضية سارة خليفة ومفاجآت عن معاونيها خارج وداخل مصر

تورط شخصيات مشهورة ورجال أعمال، فضح أسرار شبكات المخدرات بقضية سارة خليفة خلال ساعات

يرتديه حتى الوفاة، أسباب تدمير خاتم الصياد بعد خلعه من يد بابا الفاتيكان

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات

العواري يرد على سعد الدين الهلالي بعد جدل تصريحات المواريث: ما هكذا يا سعد تورد الإبل

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مفيش فلوس لعلاجك، الزمالك يصدم نجمه بعد إصابته بالرباط الصليبي

الضاني يبدأ من 300 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

5 ندوات لنشر الفكر الوسطي بمساجد سوهاج (صور)

عالم أزهري: هذا أقوى رد من القرآن على منكري البعث (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية