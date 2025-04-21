النجوم يحتفلون بعيد شم النسيم بمنزل أحد المنتجين

احتفل عدد كبير من نجوم الفن بعيد شم النسيم، بمنزل المنتج عادل حسني الموجود بإحدى المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، حيث اجتمع عدد كبير من النجوم لقضاء يوم وسط المناطق الزراعية والأشجار والإستمتاع بأعياد الربيع.

وكان من بين النجوم الفنانة فيفي عبده ونبيلة عبيد ولبلبة والإعلامية بوسي شلبي ونرمين الفقي وإلهام شاهين والفنان خالد زكي وهاني رمزي والفنانة سلاف فواخرجي وآخرين.

من جانب آخر تصدر اسم الفنانة لبلبة محركات البحث عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار عدد من الصور لها وهي تحتفل بعيد شم النسيم، حيث ظهرت لبلبة وهي تتناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر بإحدى الحدائق العامة.



وجاءت إطلالة لبلبة لمزيج بين اللون الأبيض والأحمر والأزرق، والتي تناسبت مع أجواء الربيع واحتفالات المصريين بأعياده المبهجة.

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