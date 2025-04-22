الثلاثاء 22 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض المسلسل السعودي هزاع على منصة شاهد

مسلسل هزاع، فيتو
مسلسل هزاع، فيتو

يحظى مسلسل هزاع باهتمام قطاع كبير من الجمهور العاشق والمتابع بشغف الدراما الخليجية.

ويبحث المتابعون عن كل ما يتعلق بمسلسل هزاع خاصة مواعيد عرض حلقات المسلسل على منصة شاهد.

 

 مواعيد عرض مسلسل هزاع 

ومسلسل هزاع يعرض بواقع حلقتين أسبوعيًّا كل يوم جمعة في تمام الساعة ١١ بتوقيت مصر وفي تمام الثانية عشرة صباحا بتوقيت السعودية على منصة شاهد.

 

منصة شاهد تروج لمسلسل هزاع

ونشرت منصة “شاهد” فيديو ترويجيًّا للمسلسل السعودي “هزاع” قبل أيام من عرضه، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلًا واسعًا من الجمهور.  

ويظهر في الفيديو لمحات مشوقة من العمل الدرامي ويتحدث نجوم العمل بلسان شخصياتهم خلال الفيديو، والمسلسل يضم مجموعة من النجوم البارزين في الساحة الفنية الخليجية.

 

تفاصيل مسلسل هزاع

ومسلسل هزاع من بطولة خالد صقر، سمية رضا، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، أبو سلو، واخرين  بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

ومسلسل هزاع من تأليف محمد المرشد ومجموعة من المؤلفين، ومن إخراج المخرج السعودي محمد الهليل، ويتم تصنيف العمل باعتباره دراميًّا كوميديًّا وهو مكون من ١٠ حلقات. 

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المسلسلات الخليجية سعيد صالح منصة “شاهد” مسلسل هزاع منصة شاهد
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