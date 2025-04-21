الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

5 ندوات لنشر الفكر الوسطي بمساجد سوهاج (صور)

ندوات بمساجد سوهاج،
ندوات بمساجد سوهاج، فيتو

نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج مساء اليوم الإثنين، ٥ ندوات علمية كبرى بمساجد بمحافظة سوهاج لنشر الفكر الوسطي والتثقيف والوعي الفكري بالمساجد.

وقال الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن عدد ندوات في المساجد يهدف لنشر الفكر الوسطى والتثقيف بعنوان وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي بمساجد سوهاج تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وإشراف الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري الفكر الوسطي المستنير الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جهود وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

أهالي سوهاج يتوافدون على الحدائق والمتنزهات احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم

رئيس غرفة سوهاج: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار
ads

الأكثر قراءة

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

تورط شخصيات مشهورة ورجال أعمال، فضح أسرار شبكات المخدرات بقضية سارة خليفة خلال ساعات

يرتديه حتى الوفاة، أسباب تدمير خاتم الصياد بعد خلعه من يد بابا الفاتيكان

سخرية القدر، سرقة حقيبة يد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي (فيديو)

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 ندوات لنشر الفكر الوسطي بمساجد سوهاج (صور)

عالم أزهري: هذا أقوى رد من القرآن على منكري البعث (فيديو)

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية