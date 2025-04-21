5 ندوات لنشر الفكر الوسطي بمساجد سوهاج (صور)

نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج مساء اليوم الإثنين، ٥ ندوات علمية كبرى بمساجد بمحافظة سوهاج لنشر الفكر الوسطي والتثقيف والوعي الفكري بالمساجد.

وقال الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن عدد ندوات في المساجد يهدف لنشر الفكر الوسطى والتثقيف بعنوان وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي بمساجد سوهاج تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وإشراف الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

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